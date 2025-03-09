Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на майские праздники

Россияне чаще всего выбирают в качестве место отдыха на праздники в мае Петербург, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на анализ сервиса "Туту.ру". Речь идет о железнодорожных путешествиях.

На втором место по популярности Казань, а на третьем - Нижний Новгород. В рейтинге по авиаперелетам лидером является Калининград, отмечает издания. Далее идут Сочи и Минеральные воды.

По данным сервиса, в международных направлениях лидирует Беларусь. Также популярны Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Турцию и Казахстан.

Напомним, с начала года в Петербурге действует туристический налог. По мнению главы комитета по туризму Евгения Панкевича, в 2025 году сборы должны составить около 1 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру