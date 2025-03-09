Продажи самых популярных легковых автомобилей в Петербурге упали на 31,6%

В Петербурге в феврале 2025 года на 31,6% снизились продажи самых популярных марок легковых автомобилей, сообщил "РБК Петербург" со ссылкой на агентство "Автостат". Данные представлены в сравнении с февралем 2024 года.

Речь идет об авто брендов Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Belgee, Tank, Exeed, Omoda и Jaecoo. Всего в феврале в Петербурге продали 4,4 тысячи машин этих компаний. При этом, годом ранее было реализовано 6,5 тысячи автомобилей указанных брендов.

Самое большое падение у Exeed - с 352 машин в феврале 2024 года до 134 в феврале 2025 года. Это около 61,9%, уточняет РБК. По данным издания, также большое падение у Geely ( с 925 до 382 проданных автомобилей - 58,7%) и Chery (с 761 до 536 авто - 29,6%).

Глава региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" Святослав Данилов считает, что причина в снижении продаж в том, что потребители находятся в стадии ожидания. Политические изменения в мире положительно влияют на курс рубля, и желающие купить авто пристальнее "смотрят за границу", отметил Данилов.

Отметим, в 2024 году продажи автомобилей в России побили пятилетний рекорд. Всего было реализовано 1,57 млн новых легковых автомобилей. Это на 48,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Фото: ЗАКС.Ру