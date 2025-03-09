В реестр контролируемых лиц включили 685 тысяч иностранцев

Сейчас 685 тысяч иностранных граждан включены в реестр контролируемых лиц России из-за нарушений, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала "Россия" Павлу Зарубину, который опубликовал видеозапись беседы в своем Telegram-канале.

"Главная цель этого реестра - это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан. То есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране", - рассказал Колокольцев.

Для включенных в реестр предусмотрен ряд запретов: нельзя покидать место жительства, выезжать из региона проживания, проводить банковские операции и другое. Это сделано для того, чтобы сподвигнуть человека легализовать свое пребывание в России, пояснил глава МВД. Он уточнил, что сделать это иностранцы должны до 30 апреля - тогда их исключат из реестра.

Напомним, реестр контролируемых лиц начал работу в феврале 2025 года. Поводом для его запуска стал теракт в "Крокус Сити Холле".

Ранее Колокольцев заявил об увеличении числа выдворенных из России нелегально прибывавших в стране иностранцев в 2024 году. Их количество увеличилось на 45%, уточнил глава МВД.

Фото: ЗАКС.Ру