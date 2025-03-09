В Москве по делу о госизмене арестовали студента

Московского студента Владислава Афимина арестовали по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), пишут "Осторожно, новости". Telegram-канал сообщает, что подробности дела неизвестны - оно засекречено.

По данным "Осторожно, новости", в январе 2025 года Афимина арестовали на 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Ему якобы вменили нецензурную брань в общественном месте. Затем студента задержали ещё два раза по аналогичному обвинению. В марте на него возбудили уголовное дело, добавил Telegram-канал.

Там уточнили, что Афимин родился и вырос в Байконуре, а затем переехал с родителями в подмосковный закрытый город Краснознаменск. В 2024 году он проходил срочную службу в армии.

Напомним, в феврале ФСБ возбудила уголовное дело против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* по статье о госизмене. Также его обвиняют в участии в деятельности террористической организации, публичных призывов к терроризму и призывах к деятельности против безопасности России.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг включил Пономарева в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру