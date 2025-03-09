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Новости 18:09

В Петербурге 5% детей рождаются с помощью ЭКО

фото ЗакС политика В Петербурге 5% детей рождаются с помощью ЭКО

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что 5% новорожденных детей в городе были зачаты с помощью ЭКО Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале. 

"Из  49 248 родов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге за 2024 год, 2 345 (5%) состоялись в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий – процедуры ЭКО. При этом родилось 2 456 новорожденных, что составило 5% от общего числа детей, рожденных за 2024 год", - сообщил комздрав.

Всего в 2024 году проведено 5 037 циклов ЭКО, уточнили в ведомстве. По данным комитета, процедуры проводили в 17 медицинских организациях. 

Напомним, с 1 августа 2024 года в Петербурге стали вручать подарки на рождение детей от городских властей. В наборы входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания и другие предметы. Сейчас Законодательное собрание Петербурга хочет предложить Госдуме выдавать подобные наборы по всей России. 

 

Фото: Unsplash


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