ЗакС предложит Госдуме закрепить норму о подарках новорожденным на всю страну

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга внесла на рассмотрение парламента проект федеральной инициативы, которая закрепит за регионами России полномочие по вручению наборов для новорожденных, обратил внимание ЗАКС.Ру. Такую меру социальной поддержки, которая уже реализована в ряде субъектов, в том числе и Петербурге, хотят закрепить в федеральном законе "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Как рассказал ЗАКС.Ру один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок, парламентарии хотели бы, чтобы мера поддержки стала стала гарантированной на всей территории страны.

- Мы исходим из того, если в федеральном законодательстве предусмотрена возможность для предоставления меры поддержки, то регионы, конечно, должны это реализовывать. Наша инициатива как раз направлена на то, чтобы такой набор появился во всех регионах нашей страны, - рассказал Четырбок.

Как отмечается в тексте законопроекта, определять содержимое таких наборов будет уполномоченный федеральный орган - ведомство, по задумке авторов, должно будет прописать необходимый минимум детских товаров. Четырбок подчеркнул, что за регионами должно остаться право включать в набор предметы по своему усмотрению, например, исходя из местных или климатических особенностей.

В Петербурге подарочные наборы для новорожденных начали вручать родителям с 1 августа 2024 года. В комплект входит дюжина предметов: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, музыкальная игрушка и другие принадлежности. В беседе с ЗАКС.Ру депутат Четырбок поделился, что и сам недавно получил такой набор.

- Могу сказать, что я сам как молодой папа получил такой подарок. Очень большое подспорье для семьи, потому что там действительно нужные и качественные вещи, - поделился Четырбок.

Напомним, в 2025 году администрация Петербурга собирается выделить на подарки для новорожденных более полумиллиона рублей.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного