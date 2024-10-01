На подарки новорожденным в 2025 году потратят свыше полумиллиона рублей

Петербургские семьи продолжат получать подарочные наборы для новорожденных в 2025 году, следует из опубликованного 30 сентября проекта городского бюджета на следующую трехлетку. При этом данные о заложенных на их приобретение средствах в 2026 и 2027 годах отсутствуют.

Распределением средств на покупку подарочных комплектов занимается городской комитет по делам записи актов гражданского состояния. Согласно проекту бюджета, в следующем году ему предстоит распределить суммарно 1,46 млрд рублей. Из этих денег на наборы для новорожденных планируется потратить 573,2 млн рублей.

Проект предусматривает снижение перечислений комитету в 2026-2027 годах примерно на треть, до 917,5 млн и 937,1 млн рублей соответственно. В обоих случаях траты на закупку наборов не предусмотрены, в соответствующих графах указаны суммы в ноль рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с расходами на посещение пожилыми людьми городских и федеральных музеев "с использованием электронного сертификата". Мера распространяется на мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, на ее реализацию в 2025 году планируется выделить 1,76 млрд рублей. Однако в бюджете на следующие два года для ее исполнения не предусмотрено ни одного рубля.

Под описание в ведомственной структуре расходов бюджета подходит программа "Серебряный возраст", запущенная в Петербурге в минувшем августе. Обладатели соответствующей карты имеют право на проход в подведомственные городу музеи за один рубль. В 2025 году планируется распространить действие программы и на федеральные музеи. На карту начнут начислять по 1,5 тысячи рублей для их посещения. К концу сентября заявки на получение карты подали почти 45 тысяч петербуржцев.

В настоящее время проект бюджета Петербурга выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. После внесения документа на рассмотрение Заксобрания можно ожидать поступления поправок к нему от губернатора и депутатов. Это значит, что в дальнейшем можно ожидать появления данных о затратах на комплекты для новорожденных и на посещение музеев пожилыми людьми, заложенных на 2026 и 2027 годы.

Выдача наборов для новорожденных в Петербурге стартовала с 1 августа, к 10 сентября их получили уже более двух тысяч семей. ЗАКС.Ру рассказывал об их содержимом. На приобретение комплектов Смольный потратил почти 270,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного