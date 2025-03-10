Горожан под риском увольнения внесут в список особо нуждающихся в соцзащите

Находящиеся под риском увольнения петербуржцы могут оказаться в списке особо нуждающихся в социальной защите, следует из законопроекта, внесенного на рассмотрение Законодательного собрания. Инициатива предусматривает поправки в действующий закон об определении числа рабочих мест для трудоустройства незащищенных категорий горожан.

Согласно проекту, список особо нуждающихся в соцзащите планируется дополнить такой категорией, как "граждане, находящиеся под риском увольнения". Согласно федеральному законодательству, это могут быть сотрудники, переведенные на режим неполного рабочего дня или неполной недели, работники в простое или же увольняемые в связи с ликвидацией предприятия или же из-за сокращения штатов.

Подписи под проектом поставили депутаты от "Единой России" Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Игорь Высоцкий и Денис Четырбок, а также глава фракции ЛДПР Павел Иткин. Предполагается, что в случае принятия проект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сам закон, в который вносятся коррективы, был принят ЗакСом в конце мая 2024 года и вступил в силу с начала 2025 года. Согласно его положениям, работодатель с численностью сотрудников свыше 100 человек обязан резервировать по два места для трудоустройства особо нуждающихся в соцзащите граждан. От этой обязанности освобождены общественные организации инвалидов, территориальные отделения федеральных органов госвласти, а также органы госвласти Петербурга и органы местного самоуправления.

Сейчас в списке нуждающихся в соцзащите перечислены граждане, испытывающие трудности с поиском работы, дети-сироты и дети без попечения родителей, а также граждане, завершившие воинскую службу по мобилизации или же по контракту, заключенному в период чрезвычайных обстоятельств или же для участия в операциях, проводимых армией или иными видами войск.

В ноябре 2024 года губернатор Александр Беглов подписал закон о квотировании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Подобная обязанность налагается на предприятия с 35 и более сотрудниками.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру