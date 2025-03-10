Крупник предупредил о мошенниках, которые пишут от его имени

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник 10 марта сообщил в своих соцсетях, что неизвестные рассылают петербуржцам сообщения, представляясь его именем. Парламентарий призвал не вступать в переписку со злоумышленниками.

"Будьте бдительны! От моего имени пишут мошенники. Не вступайте в переписку и главное - не перезванивайте на тот номер, с которого получили сообщение", - написал депутат.

В конце февраля о мошенниках, которые используют похожую схему, рассказала лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова. Злоумышленники регулярно используют имена депутатов ЗакСа для реализации своих планов. Так, фейковая рассылка уже велась с использованием имен депутатов Павла Иткина и Константина Чебыкина.

Константин Леньков / Фото предоставлено Павлом Крупником