Депутат Ирина Иванова пожаловалась на мошенников, использующих ее имя

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова сообщила в своих соцсетях 27 февраля, что неизвестные рассылают в Telegram сообщения от её имени. Она предупредила подписчиков, что эти сообщения отправляют мошенники.

"Опять от моего имени в Телеграм неизвестные мошенники пишут сообщения. Пожалуйста, не доверяйте сообщениям в Телеграм. Я не использую его для связи и переписки! Перепроверяйте информацию, связавшись со мной по телефону", - написала Иванова.

В последний раз злоумышленники использовали имя Ивановой для своих целей в ноябре 2024 года. Тогда неизвестные также писали и звонили петербуржцам в мессенджерах.

Отметим, телефонные мошенники не в первый раз представляются депутатами городского парламента. До этого от них пострадали Константин Чебыкин и Павел Иткин. Также фейковая рассылка осуществлялась от имени депутата Государственной думы Сергея Боярского.

В МВД регулярно предупреждают о новых мошеннических схемах, которые используют злоумышленники. Одна из последних - рассылка сообщений о возможности восстановить банковские карты иностранных платежных систем.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру