Чебыкин предупредил о действиях мошенников от его имени в WhatsApp*

Неизвестные мошенники могут рассылать сообщения и делать звонки в WhatsApp* от имени депутата Заксобрания Константина Чебыкина, сообщил тот 12 февраля в своих соцсетях. Парламентарий уточнил, что на аватарке фейкового аккаунта будет стоять его фотография.

"Друзья, с фейковой страницы с моей фотографией в WhatsApp* от моего имени могут поступать звонки/сообщения - ЭТО ФЕЙК!!!" — говорится в распространенном сообщении депутата.

Чебыкин призвал не вступать в беседы со злоумышленниками и быть бдительными.

Депутат стал не первым петербургским политиком, которому довелось столкнуться с происками мошенников. Так, неоднократно от их действий страдал глава фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин, в последний раз это случилось в конце 2024 года. В ноябре мошенники делали рассылки от лица главы фракции КПРФ Ирины Ивановой. За месяц до этого губернатор Александр Беглов говорил в эфире "Радио России" о проведении обзвонов горожан от его имени.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру