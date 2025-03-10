Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения таксиста на пассажирку с котами

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело о возможном нападении на пассажирку такси, сообщила пресс-служба СК РФ 10 марта.

Днем ранее, 9 марта, в сети появилась информация, что петербургский таксист мог отказаться везти пассажирку с двумя котами в переносках. Женщина в свою очередь начала снимать водителя на телефон, который он якобы вырвал у нее из рук и разбил. По данным "Фонтанка.ру", мужчина в итоге мог высадить женщину вместе с животными и вытряхнуть ее вещи на дорогу.

В сервисе такси пассажирке сообщили, что водителя отстранили от перевозок, а в его отношении проводится проверка. По последним данным, женщина планирует обратиться в полицию в связи с инцидентом.

Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка. Бобкову поручено доложить главе СК о первоначальных результатах расследования.

По данным петербургского комитета по транспорту, за январь и февраль 2025 года в городе было изъято более 20 автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров без разрешения. Также 14 января более чем у 900 перевозчиков в Петербурге были приостановлены разрешения на осуществление пассажирских перевозок легковым такси из-за того, что они не внесли в реестр сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру