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Новости 19:25

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью автора гимна Петербурга

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью автора гимна Петербурга

Губернатор Петербург Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким поэта Олега Чупрова, который скончался 9 марта. Текст обращения опубликован на сайте администрации Петербурга. Чупров был известен как автор текста гимна Северной столицы, утвержденного в 2003 году. Поэт оставил яркий след в истории современного Петербурга, отметил глава города.

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, всем кому он был дорог. Для нас он навсегда останется легендарным автором слов величавого и самого прекрасного Гимна Санкт‑Петербурга", - говорится в обращении. 

Беглов подчернул, что гимп Петербурга с музыкой Рейнгольда Глиэра исполняется на всех значимых мероприятиях, проходящих в городе, а на строчках Чупрова воспитывают в любви к городу на Неве новые поколения петербуржцев. 

Конкурс на гимн Петербурга проходил в осенью 2002 года. Свои стихи прислали порядка трехсот человек. Конкурсное жюри состояло из почетных граждан, среди которых были, например, актриса Алиса Фрейндлих, политический деятель Жорес Алферов, а также герой России, а ныне депутат Заксобрания Любовь Егорова

О смерти автора гимна города сообщила его супруга Людмила Чупрова. Поэту было 86 лет. 

Константин Леньков / Представительство Республики Коми в СЗФО


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