Путин наградил ректора СПбГУ почетной грамотой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении почетной грамотой главы государства ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева за вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. Документ опубликован 10 марта. Также за вклад в работу совета Путин объявил благодарность директору института теологии СПбГУ Дмитрию Шмонину.

Совет при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями представляет собой консультативный орган, который занимается подготовкой предложений для президента. В положении о совете указано, что его основная функция заключается в содействии укреплению общественного согласия, достижению терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы вероисповедания. Его возглавляет глава администрации президента Антон Вайно.

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Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Алексея Корабельникова