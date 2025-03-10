Рябоконь внес в ЗакС инициативу о "родительском контроле" на детских смартфонах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь 10 марта внес в парламент свою федеральную законодательную инициативу, согласно которой родители будут обязаны включать функцию "родительского контроля" на гаджетах своих несовершеннолетних детей. Об этом парламентарий рассказал "Российской газете".

Рябоконь предлагает унифицировать приложения, которые ограничивают доступ детям к запрещенной или нежелательной информации со своих смартфонов и других устройств, также предоставить родителям возможность бесплатно устанавливать такое программное обеспечение в специализированных точках.

Отметим, Рябоконь не в первый раз озвучивает эту идею. Ранее он заручился поддержкой профильной комиссии Государственной думы. В нижней палате парламента инициативу поддержали, хоть и отметили сложности при реализации проекта закона. Также Рябоконь предлагал установить штрафы для родителей, которые проигнорировали бы ограничение, в размере от 1,5 до 10 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру