Фракция СРЗП предложила онлайн-магазинам маркировать упаковку по экологичности

Представители фракции "Справедливой России - За правду" в петербургском Законодательном собрании выступили с инициативой о маркировке типов упаковок товаров в интернет-магазинах, сообщила в своем Telegram-канале депутат Марина Шишкина.

Парламентарии предлагают указывать в информации о товарах специальные коды, указывающие на тип материала, в который будет упакован продукт: полиэтилен высокого давления (ПВД), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и так далее. По мнению авторов инициативы, покупатели могут неосознанно приобретать на сервисах доставки вещи в неперерабатываемой упаковке, не имея возможности заранее ознакомиться с ее составом. Если же клиенты онлайн-магазинов будут в курсе этой информации, то смогут выбирать более экологичный вариант и снизят спрос на вредящие окружающей среде материалы, считают во фракции СРЗП.

"Применение этой нормы станет частью инфраструктуры зеленой экономики, когда осознанное потребление – это социальный проект, объединяющий и продавцов, и покупателей, и производителей, и переработчиков сырья", - написала Шишкина.

Напомним, в феврале стало известно, что соратница Шишкиной, бывшая глава аппарата петербургской "Справедливой России" и депутат МО "Автово" Кристина Черемных возглавила местное отделения партии "Зеленые". Марина Шишкина заявляла, что рада политическим успехам Черемных, однако не комментировала возможность самой выдвигаться в будущем от "Зеленых" на выборы. Весной 2023 года избранные от СРЗП депутаты Заксобрания вышли из "Справедливой России" из-за расхождения во взглядах с лидером объединения Сергеем Мироновым.

фото с сайта Марины Шишкиной