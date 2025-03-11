Прокуратура требует от МО "Лиговка-Ямская" отремонтировать проезд на Невском

Глава местной администрации МО "Лиговка-Ямская" Даниил Уваров получил от прокуратуры представление о необходимости провести ремонт внутриквартального проезда у дома №175 по Невскому проспекту. С жалобами на состояние дорожного полотна вблизи станции метро "Площадь Александра Невского" в ведомство обратились жители округа.

"Граждане указали, что длительное время не принимаются меры к проведению необходимого ремонта. В ходе проверки прокуратура района установила, что дорожное покрытие внутриквартального проезда имеет существенные повреждения", - сообщили в ведомстве 11 марта.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Центрального района.

Ранее ЗАКС.Ру писал, как по инициативе прокуратуры муниципалов из МО "Звездная" и МО "Московская застава" привлекли к ответственности за неудовлетворительную работу с обращениями жителей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру