Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 11:35

Прокуратура требует от МО "Лиговка-Ямская" отремонтировать проезд на Невском

фото ЗакС политика Прокуратура требует от МО "Лиговка-Ямская" отремонтировать проезд на Невском

Глава местной администрации МО "Лиговка-Ямская" Даниил Уваров получил от прокуратуры представление о необходимости провести ремонт внутриквартального проезда у дома №175 по Невскому проспекту. С жалобами на состояние дорожного полотна вблизи станции метро "Площадь Александра Невского" в ведомство обратились жители округа. 

"Граждане указали, что длительное время не принимаются меры к проведению необходимого ремонта. В ходе проверки прокуратура района установила, что дорожное покрытие внутриквартального проезда имеет существенные повреждения", - сообщили в ведомстве 11 марта. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Центрального района. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, как по инициативе прокуратуры муниципалов из МО "Звездная" и МО "Московская застава" привлекли к ответственности за неудовлетворительную работу с обращениями жителей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская




Новости11 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама