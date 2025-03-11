Песков назвал Telegram главным источником информации в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram стал главным источником получения информации в России, сообщил 11 марта ТАСС. Об этом Песков заявил во время конференции "Современные медиа" в Высшей школе экономики.

"Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? Мы не побежали включать телевизор - мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - отметил пресс-секретарь.

По мнению Пескова, сейчас меняется система восприятия потоков информации и ее характер. Он считает, что Telegram не располагает к анализу, так как в мессенджере востребована короткая подача материала. Песков заявил, что подобные тенденции следует анализировать и пытаться изменять в сторону более богатого контента.

Отметим, что сейчас у большинства ведомств, как федеральных, так и региональных, есть официальные каналы в Telegram. Многие депутаты и чиновники также публикуют информацию и взаимодействуют с населением на своих публичных страницах в мессенджере.

При этом в некоторых субъектах предпринимаются попытки ограничить доступ к Telegram. Так, сбои в работе мессенджера наблюдаются в регионах Северного Кавказа с 2024 года. В начале марта министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов заявил, что в Дагестане и Чечне было принято решение заблокировать Telegram по представлению правоохранительных органов. Он связывает блокировку с тем, что мессенджер якобы использовали для подготовки беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля