Полиция ищет мошенников, выманивших у школьницы 7,5 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили после того, как неизвестные выманили у школьницы почти 7,5 млн рублей, сообщила 11 марта пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти. Днем ранее в ведомство обратился мать девочки, являющаяся директором логистической компании.

По словам петербурженки, 8 марта на телефон ее 13-летней дочери поступил звонок через Telegram. Неизвестные якобы запугали девочку, что ее родители могут попасть в тюрьму. Звонившие убедили школьницу передать курьеру деньги, чтобы спасти родителей от заключения.

После звонка девочка якобы взяла из семейного сейфа 1 млн рублей, 50 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, после чего села в заказанное злоумышленниками такси. Водитель отвез ее на парковку у гипермаркета на Гостилицком шоссе, где школьница могла передать деньги неизвестной женщине.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает всех причастных к мошеннической схеме.

Напомним, что о поиске новых способов борьбы с мошенниками в мессенджерах сообщил 4 марта председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, на данный момент у государства нет необходимых технических возможностей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру