Боярский: Госдума работает над борьбой с мошенниками в мессенджерах

Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что Госдума намерена продолжать поиск способов борьбы с мошенниками в мессенджерах, несмотря на сложности из-за отсутствия технических возможностей, сообщил 4 марта ТАСС. Об этом Боярский рассказал на заседании Советов по развитию цифровой экономики и по развитию финансового рынка при Совета Федерации.

"Хочу напомнить, что львиная доля мошеннических действий у нас происходит через мессенджеры, и с этим вызовом нам еще предстоит побороться, потому что все предложенные меры — больше про сотовую связь. Все, что касается мессенджеров, это вне технических возможностей сегодняшнего дня, но мы будем работать в этом направлении", - заявил депутат.

По словам депутата, парламентарии надеются в итоге предложить решение, которое оградит граждан от мошеннических действий как внутри страны, так и за ее пределами.

В середине февраля председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о проработке комплекса изменений в законодательство для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Он включает в себя обязательную маркировку звонков, запрет на использование иностранных мессенджеров государственными службам, банками и операторами связи, создание информационной системы, где будут собраны записи голосов аферистов, и другие меры.

Отметим, что от мошенников страдают в том числе депутаты на разных уровнях. В конце февраля об использовании ее имени мошенниками сообщила лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова. Депутат уже сталкивалась с такой проблемой в ноябре 2024 года. На преступные рассылки от их имени жаловались также коллеги Ивановой Константин Чебыкин ("Единая Россия") и Павел Иткин (ЛДПР). В феврале об использовании его имени в мошеннических целях рассказал и сам Боярский.

фото: ЗАКС.Ру