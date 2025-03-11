Цивилев опробовал оплату "лицом" в метро

Председатель комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев протестировал бесконтактные системы оплаты проезда в городском метро, сообщил 11 марта "Петербургский дневник". Под тест-драйв парламентария попали оплата биометрией и виртуальный "Подорожник".

Перед тестированием Цивилев зарегистрировался в личном кабинете пассажира метрополитена, это необходимо для возможности биометрической оплаты, а также приобрел единый проездной на 90 минут в личном кабинете "Подорожника". Стоимость такого проездного составляет 90 рублей. Он позволяет единожды воспользоваться метро и проехать на общественном транспорте неограниченное количество раз в течение 90 минут. При этом проезд в метро по биометрии составляет 81 рубль.

Для активации проездного парламентарий отсканировал на турникете его QR-код с телефона, а для биометрической оплаты проезда достаточно просто посмотреть в установленную камеру.

"Электронному "Подорожнику" мы ставим стопроцентную "пятерку". <…> Что касается биометрической оплаты – есть над чем поработать", – прокомментировал Алексей Цивилев результаты тестирования.

Депутат напомнил, что в Москве проезд по биометрии стоит дешевле, а в Петербурге сравним с оплатой по банковской карте. По его мнению, раз нет выгоды для пассажиров, то и пользоваться они этим сервисом могут не захотеть.

Камеры для считывания биометрии пассажиров появились на турникетах на станциях "Гостиный Двор" и "Площадь Восстания" в конце 2024 года. Доступной эта система стала только 4 марта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру