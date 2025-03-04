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Новости 10:49

На двух станциях метро Петербурга стала доступна оплата проезда по биометрии

фото ЗакС политика На двух станциях метро Петербурга стала доступна оплата проезда по биометрии

С 4 марта на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" начала работать система оплаты проезда по биометрии, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Тестирование технологии проводилось несколько месяцев, и теперь она доступна для всех. Пассажирам, желающим таким образом оплатить проезд, нужно зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные к банковской карте. Для оплаты нужно просто подойти к турникету, оснащённому камерами с функцией распознавания лица, и пройти через него – оплата происходит автоматически. 

Также в Смольном отмечают, что новая система гарантирует безопасность личных данных и соответствует стандартам защиты информации.

Напомним, что почти 800 млн рублей собираются потратить на комплекс работ по инженерной подготовке территории и подключению строительных площадок к инженерным сетям на строящихся станциях от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: ЗАКС.Ру


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