На двух станциях метро Петербурга стала доступна оплата проезда по биометрии

С 4 марта на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" начала работать система оплаты проезда по биометрии, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Тестирование технологии проводилось несколько месяцев, и теперь она доступна для всех. Пассажирам, желающим таким образом оплатить проезд, нужно зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные к банковской карте. Для оплаты нужно просто подойти к турникету, оснащённому камерами с функцией распознавания лица, и пройти через него – оплата происходит автоматически.

Также в Смольном отмечают, что новая система гарантирует безопасность личных данных и соответствует стандартам защиты информации.

Напомним, что почти 800 млн рублей собираются потратить на комплекс работ по инженерной подготовке территории и подключению строительных площадок к инженерным сетям на строящихся станциях от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: ЗАКС.Ру