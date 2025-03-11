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Новости 16:31

Матвиенко призвала сделать многодетность "желанным трендом"

фото ЗакС политика Матвиенко призвала сделать многодетность "желанным трендом"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что воспитательная работа должна быть направлена на то, чтобы россияне считали, что трое и более детей в семье — это модно и является признаком успешности. Своим мнением чиновница поделилась на совещании по вопросам организации работы Совета по реализации государственной демографической и семейной политики 11 марта, пишет ТАСС

"Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным, желанным трендом. На это должна быть направлена вся наша воспитательная работа, система образования, семья", - заявила глава Совета Федерации. 

При этом Матвиенко отметила, что если государство призывает людей заводить больше детей, то власти должны обеспечивать и достойные условия для образования, воспитания и сохранения здоровья юных россиян. 

По мнению спикера Совета Федерации, также важно работать с медиаполем для решения проблем демографии. "Как нам поменять ментальность молодых людей? Необходимо перестроить информационное поле в сторону традиционных семейных ценностей", - цитирует Матвиенко "Парламентская газета". 

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил положение о Совете по реализации государственной демографической и семейной политики 21 февраля. Валентина Матвиенко возглавляет этот совет. Среди его задач — подготовка предложений и контроль за реализацией мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

фото ЗАКС.Ру


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