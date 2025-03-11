Матвиенко призвала сделать многодетность "желанным трендом"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что воспитательная работа должна быть направлена на то, чтобы россияне считали, что трое и более детей в семье — это модно и является признаком успешности. Своим мнением чиновница поделилась на совещании по вопросам организации работы Совета по реализации государственной демографической и семейной политики 11 марта, пишет ТАСС.

"Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным, желанным трендом. На это должна быть направлена вся наша воспитательная работа, система образования, семья", - заявила глава Совета Федерации.

При этом Матвиенко отметила, что если государство призывает людей заводить больше детей, то власти должны обеспечивать и достойные условия для образования, воспитания и сохранения здоровья юных россиян.

По мнению спикера Совета Федерации, также важно работать с медиаполем для решения проблем демографии. "Как нам поменять ментальность молодых людей? Необходимо перестроить информационное поле в сторону традиционных семейных ценностей", - цитирует Матвиенко "Парламентская газета".

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил положение о Совете по реализации государственной демографической и семейной политики 21 февраля. Валентина Матвиенко возглавляет этот совет. Среди его задач — подготовка предложений и контроль за реализацией мероприятий в рамках Десятилетия детства.

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