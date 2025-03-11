Суд оштрафовал петербурженку на 100 тысяч за нарушение защиты гостайны

Мировой судья судебного участка №125 Петербурга вынесла приговор по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ), сообщила 11 марта руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В Петербурге дело по подобной статье рассматривалось мировым судьей впервые.

Как указано в публикации, обвиняемая Ирина Железняк, работавшая в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ в качестве гражданского персонала, владела совершенно секретной актуальной информацией, в связи с чем ей была ограничена возможность покинуть пределы страны до 2028 года. Несмотря на это, Железняк вылетела в Казахстан к своей сестре в июне 2024 года, где пробыла 19 дней.

Судья признал подсудимую виновной в нарушении требований по защите гостайны. В качестве наказания Железняк был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Напомним, что в начале марта депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук (КПРФ) предложил ограничивать в праве выезда за границу бывших руководителей федеральных министерств. По мнению депутата, срок ограничений должен составлять до пяти лет со дня увольнения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру