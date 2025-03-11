Бельский встретился с генконсулом Индии в Петербурге

В Мариинском дворце 11 марта состоялась встреча председателя парламента Александра Бельского с генеральным консулом Индии в Петербурге Нилам Рани. Для дипломата этот визит в городской парламент стал первым после вступления в должность. Кроме Бельского, в беседе с консулом приняли участие депутаты Павел Крупник и Олег Милюта.

"Петербургский парламент готов способствовать любым программам по укреплению наших отношений. Работаем над этим в русле народной дипломатии", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Спикер напомнил, что ранее петербургское Заксобрание подписало меморандум о взаимопонимании с парламентом индийского штата Махараштра. Отметим, делегация ЗакСа в лице Бельского, Крупника и Милюты в сентябре 2023 года посещали Индию.

"Сегодня наши двусторонние отношения выходят на новый уровень. Растёт количество индийских студентов, обучающихся в петербургских вузах. Делегации республики принимают участие во всех значимых международных мероприятиях, проходящих в вашем городе. <...> С самого начала своей деятельности в качестве Генерального консула я стараюсь чаще встречаться с депутатами Законодательного Собрания, членами Торгово-промышленной палаты Петербурга, деятелями культуры", - приводит слова консула пресс-служба парламента.

Ранее Нилам Рани встречалась с депутатами Заксобрания Дмитрием Пановым и Андреем Алескеровым во время официальных мероприятий в консульстве.

Нилам Рани вступила в должность генконсула Индии в Петербурге в октябре 2024 года. За день до встречи с Бельским, Нилам Рани увиделась с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга