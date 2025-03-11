Силовики провели обыски на Сестрорецком хлебозаводе

Сотрудники ОМОН и Росгвардии провели обыск на Сестрорецком хлебозаводе в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции. По итогам оперативных мероприятий силовики привлекли к ответственности более 60 иностранцев за нарушения правил въезда в страну. Также ряд иностранных граждан вели трудовую деятельность без соответствующих документов. Общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии 11 марта.

"В ходе обыска изъята служебная документация, печати и штампы сторонних организаций, не имеющих отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также денежные средства в размере более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Также в следственных действиях принимали участие представители пограничного управления ФСБ. Судя по опубликованной видеозаписи, силовикам пришлось вскрывать сейф, в котором оказались пачки денег номиналом 5000, 1000 и 100 рублей.

Сам хлебозавод в пресс-релизе Росгвардии упоминается как промышленное предприятие, однако на кадрах запечатлен адрес объекта - набережная реки Сестры 17 - адрес совпадает с адресом производства.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о рейде силовиков на Сенном рынке, после которого в военкоматы доставили более двух десятков граждан, недавно получивших гражданство, но не вставших на воинский учет.

Константин Леньков / Кадр из видео Росгвардии