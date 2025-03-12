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Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память об авторе гимна Петербурга

фото ЗакС политика Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память об авторе гимна Петербурга

Председатель городского парламента Александр Бельский решил начать очередное заседание депутатов Заксобрания 12 марта с минуты молчания в память об авторе гимна Петербурга Олеге Чупрове, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чупров скончался 9 марта в возрасте 86 лет. 

Чупров известен как автор текста действующего гимна Петербурга "Державный град, возвышайся над Невою". Его стихи были поддержаны большинством членов жюри на конкурсе в 2002 году. Сам текст гимна был утвержден в 2003 году. 

В связи с кончиной поэта соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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