Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память об авторе гимна Петербурга

Председатель городского парламента Александр Бельский решил начать очередное заседание депутатов Заксобрания 12 марта с минуты молчания в память об авторе гимна Петербурга Олеге Чупрове, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чупров скончался 9 марта в возрасте 86 лет.

Чупров известен как автор текста действующего гимна Петербурга "Державный град, возвышайся над Невою". Его стихи были поддержаны большинством членов жюри на конкурсе в 2002 году. Сам текст гимна был утвержден в 2003 году.

В связи с кончиной поэта соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру