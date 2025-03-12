ЗакС наделил Смольный правом на утверждение правил отдыха на водоемах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 12 марта приняли в третьем, окончательном чтении закон, который закрепит за правительством города полномочие по утверждению правил использования водных объектов для рекреационных целей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Законопроектом будут затронуты, в частности, решения о благоустройстве пляжей и размещения спортивных объектов вдоль береговой линии.

Напомним, осенью 2024 года в петербургском парламенте заявляли, что для реализации проектов пляжей в городе может появиться самостоятельное ведомство. Необходимость в такой структуре депутаты объясняли отсутствием регламентов по созданию пляжей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру