Председатель с большой буквы: Парламент принял поправку к законопроекту про визитки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 12 марта поддержали поправку к законопроекту о размещении гербов на визитках депутатов и других чиновников, которая регламентирует написание слова "председатель" с прописной буквы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ направлен на подготовку к третьему чтению.

Поправка затрагивает все упоминания председателя Заксобрания в законе "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования". Сейчас в действующей редакции спикер упоминается с маленькой буквы, а, например, председатель Контрольно-счетной палаты - с большой. Отметим, в уставе города спикер упоминается все же с прописной буквы.

Напомним, законопроект о визитках был внесен депутатом Михаилом Барышниковым, который после назначения на должность представителя парламента в Смольном решил обновить свою карточку. Депутат был обеспокоен тем, что его новая должность, согласно действующему законодательству об использовании официальных символов, не предусматривает герба города на визитке. Впрочем, других чиновников, например, вице-губернаторов, подобные коллизии не обременяли. Как рассказывал ЗАКС.Ру спикер Заксобрания Александр Бельский, в период его работы в правительстве администрация закупала визитки с гербом. Подробнее про вопросы регулирования депутатских визиток - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру