ЗакС и визитка Барышникова

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На первом в 2025 году заседании парламента Петербурга 15 января депутаты обсуждали охоту, визитки чиновников, перспективы от перехода самозанятых в лигу малого и среднего предпринимательства, а также бывшего депутата из фракции "Яблоко". Как прошла встреча парламентариев после каникул – в материале ЗАКС.Ру.

Каждый охотник желает знать минимум

В первом чтении депутаты приняли законопроект о внесении изменений в Экологический кодекс Петербурга. Недавно Госдума разрешила регионам самостоятельно решать некоторые вопросы в сфере охоты. Корректировку городского закона представлял депутат Всеволод Беликов. Согласно проекту закона, Смольный сможет выдавать охотничьи разрешения и вести их учет. Однако самой обсуждаемой частью инициативы стало полномочие по проверке знаний охотников, а именно охотничьего минимума – тесты будут проходить на базе комитета по природопользованию. Порядок сдачи "экзамена" позже определят в правительстве. По словам Беликова, ежегодно ожидается порядка тысячи обращений от желающих получить охотничий билет.

– Интерес к охотничьему промыслу и к спортивной охоте не снижается, поэтому порядок проверки знаний, входящих в охотничий минимум, должен быть прозрачный, соответствовать требованиям современности, обеспечить "цивилизованную" охоту. Набор знаний охотника должен быть максимально широк, - рассказал Беликов, охотник с 40-летним стажем.

На территории Петербурга охота запрещена. Ближе всего "добывать зверя" петербуржцы могут в Ленинградской области (Беликов, например, стоит на учете во Всеволожском районе). Некоторые депутаты критически отнеслись к инициативе. Так, член фракции КПРФ Алексей Зинчук призвал парламент сделать заявление с осуждением такого досуга.

– У нас все таки XXI век. Город культурного значения мирового уровня. И мы обсуждаем охоту. Охота на животных, люди идут убивают животных. Не в рамках обороны, а умышленно. С моей точки зрения, это ненормально, когда человек идет убивать животных и от этого испытывает какое-то удовольствие. Мне кажется, к врачу надо отправлять человека, к психиатру на лечение, – поделился мнением член фракции КПРФ Алексей Зинчук.

Беликов упрекнул коллегу в незнании принципов охоты и заявил, что охотники делают это не для развлечения, а с целью контроля популяции животных. Впрочем, Зинчук оказался не единственным, у кого возникли сомнения в необходимости такого законопроекта. Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина не наблюдает запроса у горожан на такую норму.

– Вот каковы особенности национальной охоты в городе Санкт-Петербург? В нем нет охотничьих угодий, нет охоты ни любительской, ни промысловой, ни спортивной. Нет оснований, нет почвы для того, чтобы придумывать этот закон. Наверное, где-нибудь в Уссурийском крае он был бы очень актуален, для нас он выглядит чужеродным и не прибавляет, мне кажется, имиджа депутатской работе, – рассказала журналистам Шишкина.

Самозанятым добавят значимости

Первая федеральная инициатива, которую депутаты обсудили в 2025 году, была посвящена самозанятым, а именно причислению граждан, которые применяют специальный налоговый режим, к субъектам малого и среднего предпринимательства. Авторы законопроекта объясняют пользу от этой идеи двумя факторами: допуском самозанятых к госзакупкам и различным льготам вроде бизнес-инкубаторов, а также ростом микробизнеса в России. В Петербурге сейчас, по данным депутата Дениса Четырбока, порядка 800 тысяч самозанятых, которые при поддержке инициативы на федеральном уровне пополнят ряды микропредприятий.

В ходе обсуждений выяснилось, что при подготовке проекта не запрашивалось мнение непосредственно самозанятых. Так, остается неизвестным отношение к инициативе профильных организаций, посвященных самозанятым, и уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге. Четырбок пообещал уточнить позицию профильных ведомств.

– С моей точки зрения, эта инициатива как минимум преждевременна, а также еще сущностно корявая. Поясню почему. Во-первых, как мы знаем, специальный налоговый режим - это даже не статус, а именно специальный налоговый режим. Это большая разница. Он находится в стадии эксперимента до 1 января 2029 года. То есть, называя вещи своими именами, еще четыре года быть эксперименту, огромное количество нареканий к этому специальному налоговому режиму существует, как мы знаем, уже сейчас. Приравнивать этот специальный налоговый режим к полноценному бизнесу мне кажется несостоятельным, - считает депутат Александр Рассудов.

По мнению Рассудова, вписав 12 млн самозанятых в микробизнес, получится "обмануть статистику", но подобные действия могут быть опасны.

Кто достоин герба

Парламент в первом чтении принял законопроект о корректировке положения об использовании официальных символов Петербурга. Инициативу представлял член фракции "Единая Россия" Михаил Барышников. Согласно проекту, на визитках и бланках вице-губернаторов, а также представителей Заксобрания в Смольном должен быть изображен герб города. Барышников признался, что идея урегулировать этот вопрос пришла к нему после того, как он решил обновить свою визитку – в 2024 году он был делегирован в Смольный в качестве представителя парламента.

– Как только меня утвердили в должности, я заинтересовался, а могу ли я использовать на своих визитках, бланках герб Санкт-Петербурга. Выяснилось, что в законе о символике нет такой должности, – пожаловался Барышников.

Депутат подчеркнул, что законопроект требует доработки, потому что в законе отсутствует множество "высоких" постов. Например, там нет спикера парламента. Стоит ли перечислять каждую должность отдельно или вписать всех представителей органов власти, депутаты пока не определились.

ЗАКС.Ру поинтересовался у председателя парламента Александра Бельского, как выглядела его визитка до избрания в Заксобрание, когда он был вице-губернатором. Бельский заявил, что на его визитке герб был. Но в вопросы дизайна его не посвящали – полиграфию организованно закупали в администрации губернатора.

– Я никогда не задавался вопросом, должен ли там быть герб или нет. Как и другие вице-губернаторы, которые обладают такими же визитками. Все-таки есть понимание использования государственных символов органами исполнительной власти, оно есть. <...> Конечно, лучше как-то унифицировать, потому что мы устанем прописывать должности. Не дай бог появятся новые должности, которые нужно будет вписывать в этот закон, – рассказал Бельский.

Кадровые вопросы

Также на заседании рассмотрели проект постановления о делегировании в попечительский совет Фонда капремонта депутата Дмитрия Дмитриева. До этого городской парламент в некоммерческой организации представлял экс-депутат Борис Вишневский*, который в 2024 году был признан иностранным агентом и впоследствии сложил полномочия. Глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов возразил, что в фонде место бывшего коллеги по фракции должен был так же занять представитель партии, но депутат Александр Ходосок, который представлял проект, заявил, что Вишневский* в делах фонда практически не участвовал.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру