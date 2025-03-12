На Вологодчине ушли в отставку сразу два вице-губернатора

Два заместителя губернатора Вологодской области покинули свои должности, сообщил поздно вечером 11 марта ТАСС. В отставку ушли первый заместитель губернатора Юрий Умеренко и замгубернатора Владислав Ефанов. Причины оставления должностей не называются.

"Заместители губернатора Юрий Умеренко и Владислав Ефанов покинули свои должности", - приводит ТАСС комментарий пресс-службы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Информация об Умеренко и Ефанове уже исчезла с портала правительства региона. Сам Филимонов пока никак не прокомментировал увольнение своих замов.

Умеренко, который также руководил администрацией губернатора, курировал правовое обеспечение деятельности правительства Волгодчины, вопросы земельных и имущественных отношений и агро- и лесопромышленные комплексы региона. До назначения на должность первого замгубернатора в 2023 году он трудился в качестве замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В свою очередь, Ефанов помимо работы вице-губернатором также занимал пост министра природных ресурсов и экологии Вологодской области. Одной из обязанностей Ефанова было обеспечение декриминализации лесопромышленного комплекса области.

Отметим, что в конце февраля в Москве задержали другого вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Позднее его вместе с руководителем представительства области в столице Кирилла Бочарова отправили под арест. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), следователи ГСУ СК возбудили уголовное дело. По версии следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах якобы потребовали у руководства лесопромышленного предприятия 100 млн рублей в обмен на использование лесных участков, участие в инвестиционных проектах и покровительство со стороны чиновников.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру