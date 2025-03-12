Фидрикова анонсировала открытие в апреле первой детской комнаты для студенток

В ближайшее время в Петербурге должно будет состояться открытие первой детской комнаты для студенток, сообщила 12 марта председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, это должно произойти уже 1 апреля в Петербургском государственном институте психологии и социальной работы.

— На сегодняшний день это пока наш Институт психологии и социальной работы, единственный региональный вуз, который находится в ведении комитета по социальной политике. Поэтому нам было очень легко эту идею воплотить, — рассказала Фидрикова.

По словам чиновницы, сейчас комитет по соцполитике взаимодействует с комитетом по науке и высшей школе по вопросу организации детских комнат в других вузах. На федеральном уровне существуют соответствующие установки для учебных заведений, продолжила она. Кроме того, комитет работает с колледжами, поскольку чиновники находят нужным создание детских комнат и там.

Фидрикова уточнила, что в детских комнатах обеспечат работу социальных нянь, которые должны будут присматривать за детьми. Также в перерывах между занятиями матери смогут там покормить и перепеленать детей. Помимо этого, там "будут предусмотрены еще и консультации ведущих репродуктологов, акушеров, социальных работников", пообещала она.

О намерении инициировать проект о создании детских комнат в вузах Минобрнауки говорило еще год назад. В конце минувшего января ТАСС передавало слова замглавы ведомства Ольги Петровой о том, что к 2030 году в каждом вузе страны планируется открыть не менее одной такой комнаты.

Также Фидрикова сообщила о выделении в 2025 году 848 млн рублей на поддержку студенческих семей. Из этой суммы 398 млн рублей город получил в порядке софинансирования от федерального центра. "Город <...> принял беспрецедентный пакет мер, который способствовал улучшению благосостояния семей. Мы говорим о бесплатных детских садах, о подарке новорожденным, об усиленных мерах социальной поддержки — единовременные меры, ежемесячные меры", — отметила глава комитета, рассуждая о том, на что именно планируется потратить выделенные средства.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции ТАСС