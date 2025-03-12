Матвиенко призвала "столичные" вузы принимать меньше иногородних

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала уменьшить прием иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани, сообщили 12 марта "Ведомости". По ее мнению, студенты должны учиться "у себя дома".

По мнению председателя Совфеда, университеты, принимая абитуриентов "со всей страны", увеличивают набор на платные места, что приводит к росту специалистов по невостребованным на рынке труда профессиям.

"Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома", – приводят "Ведомости" цитату Матвиенко.

По ее словам, студенты из регионов, закончившие столичные вузы, в итоге не находят в этих городах работу по специальности. При этом они также не желают возвращаться на малую родину.

"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников", - заявила председатель Совета Федерации.

Матвиенко обратилась к главе комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с просьбой изучить поставленный вопрос. Она также отметила, что верхняя палата парламента уже указывала на эту проблему Министерству образования и науки.

При этом Минобрнауки подконтрольны только бюджетные места в вузах, количество и порядок приема на платное обучение определяют сами учебные заведения. Глава министерства Валерий Фальков на заседании совета при президенте России по науке и образованию в начале февраля предлагал распространить полномочия ведомства и на платный прием.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин заявил, что всего от 7 до 15% выпускников из регионов переезжают в Москву или Петербург. Как отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, обучающиеся выбирают вузы Москвы и Петербурга из-за желания продолжить работать в этих городах. Чтобы студенты оставались учиться "дома", нужно создать в регионах развитый рынок труда с конкурентными зарплатами, считает она. Илюхин предлагает разработать программы целевой подготовки с последующей работой в регионе за высокую заработную плату для привлечения студентов к обучению в региональных вузах.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по целевому направлению в 2025 году в российские вузы поступят 145 тысяч студентов. Такую квоту утвердило правительство страны.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру