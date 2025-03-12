Надписи на узбекском на Аничковом дворце обернулись штрафом в 30 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Дилшода Янгибоева, обвиняемого в повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), сообщила 12 марта объединенная пресс-служба судов города. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

По версии следствия, Янгибоев якобы 2, 3 и 11 сентября оставил зеленой краской неразборчивые надписи на узбекском языке на территории Аничкова дворца, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Одна надпись была нанесена на постаменте скульптуры воина, являющегося частью фасада павильона, и еще две на каменную кладку "Путиловский известняк". Творчество Янгибоева привело к повреждению постамента скульптуры и каменной кладки, им потребовались ремонт. Общая сумма ущерба для расположенного на территории объекта Дворца творчества юных составила почти 17 тысяч рублей.

Янгибоев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он был освобожден от уплаты штрафа, так как суд зачел в счет наказания время содержания под стражей. Мужчину освободили в зале суда.

Напомним, что в начале февраля неизвестные нанесли четыре граффити на фасад недавно отремонтированного доходного дома Э. П. Дубровича, признанного объектом культурного наследия.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.ру