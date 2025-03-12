Прокуратура выгоняет ЖКС Адмиралтейского района из нелегально занятого здания

Самозахват государственного имущества выявила прокуратура Адмиралтейского района в ходе проверки, сообщила 12 мартаа пресс-служба ведомства. Под выселение попадает ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района".

Как установил надзорный орган, организация использует под офис государственные помещения по адресу Клинский проспект дом № 26 корпус 2 общей площадью 190 квадратных метров. Именно этот адрес указан на сайте компании. При этом у "Жилкомсервиса" нет соответствующих документов, которые бы закрепляли за компанией это право.

Прокурор района внес представление с требованием незамедлительно покинуть "самовольно захваченное государственное имущество" в адрес гендиректора организации. Устранение нарушение стоит на контроле в ведомстве.

Отметим, что "Жилкомсервис Адмиралтейского района" уже оказывался в центре скандала. Так, 10 марта стало известно, что бывшего гендиректора компании будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следователи подозревают, что его бездействие как главы "Жилкомсервиса" привело обрушению флигеля жилого дома на улице Гороховая в декабре 2023 года.