Экс-глава МА "Невской заставы" оштрафован за нецелевое расходование средств

Прокуратура Невского района сообщила 12 марта о том, что добилась штрафа в размере 20 тысяч рублей для сотрудника местной администрации МО "Невская застава" за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ). Согласно данным на сайте Невского районного суда, 4 марта к ответственности по указанной статье был привлечен бывший глава МА Алексей Пронин.

По информации прокуратуры, в ходе проведенной проверки выяснилось, что местная администрация оплатила работы по демонтажу уличного оборудования, которое не входит в состав имущества муниципалитета. Сумма израсходованных на это средств превысила 75 тысяч рублей.

"Уплата штрафа за счет собственных средств должностного лица будет проконтролирована прокуратурой", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Накануне стало известно о том, что прокуратура обратила внимание на состояние внутриквартального проезда у дома № 175 по Невскому проспекту. Представление от ведомства было направлено в адрес главы местной администрации МО "Лиговка-Ямская" Даниила Уварова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру