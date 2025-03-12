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Новости 17:20

Клишас: Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов

фото ЗакС политика Клишас: Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов

Сенатор Андрей Клишас заявил, что высказывания главы Совета Федерации Валентины Матвиенко об абитуриентах из регионов, поступающих в вузы Петербурга, Москвы и Казани, были неверно поняты. Внести ясность он решил в своем Telegram-канале 12 марта. 

"Давайте не будем создавать сенсации там где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приёма в вузы. В.И. Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы", - написал сенатор. 

Ранее спикер Совета Федерации выразила мнение, что некоторых студентов, приезжающих из регионов в "столичные" вузы, может ждать вместо истории успеха "история неудачников" из-за выбора невостребованных профессий. "Ведомости" приводили цитату Матвиенко: "Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома". 

В пресс-службе Совета Федерации позже объяснили, что слова спикера были лишь "примером" и "одной из иллюстраций к вопросу", а не высказанной ей инициативой, сообщили в РИА "Новости"

фото ЗАКС.Ру


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Матвиенко Валентина Ивановна




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