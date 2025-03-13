Рябоконь рассказал о своем проекте об уголовной ответственности за фальсификат

Фальсифицированная продукция способна оказывать долговременный вред здоровью, причем в подобных случаях производители и продавцы остаются безнаказанными, высказал мнение депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь. Заявление прозвучало 13 марта на пресс-конференции в "Интерфаксе", где парламентарий рассказал о разработанной им инициативе по привлечению к уголовной ответственности за производство и продажу некачественных товаров.

— Если есть масло, если пить молоко, в котором не содержится молока, а содержатся какие-то канцерогены, — вред здоровью, может быть, через несколько лет мы почувствуем, когда у человека образуются какие-то онкологические заболевания. Либо у ребенка, когда он вырастает, появляется аллергия, с которой невозможно жить. Мы чувствуем отложенный эффект на здоровье. Анализируя эту сферу, мы понимаем, что никакой ответственности сейчас и нет, — поведал парламентарий.

Рябоконь добавил, что сейчас в Уголовном кодексе имеется статья об оказании услуг, повлекших вред здоровью. Однако для привлечения к ответственности по ней непосредственный урон должен быть очевиден, в том числе и в сугубо хронологическом аспекте. "А если человек умер от болезней через пять лет, через 10, либо какое-то заболевание серьезное у него возникло, то ответственности никакой нет. Мы считаем, что в Уголовный кодекс должны быть внесены изменения", — поделился депутат.

Парламентарий рассказал о разработанном им проекте федеральной инициативы, предусматривающем уголовную ответственность за производство и распространение фальсифицированной продукции. Законопроект был зарегистрирован в базе ЗакСа в конце 2024 года, он дополняет Уголовный кодекс положением об ответственности за производство фальсифицированных продовольственных и детских непродовольственных товаров. За подобные действия Рябоконь предлагает наказывать, в частности, лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. За сбыт подобной продукции депутат предусмотрел сроки от трех до пяти лет колонии.

— Когда производитель производит и знает об этом, что он травит людей, он должен нести уголовную ответственность. Пока он не понимает этого, он будет производить. Потому что бизнес есть бизнес, бизнес ориентирован на извлечение прибыли, когда есть прибыль, можно пойти на всё, не зная страха и ответственности, — поделился мнением о коммерческой сфере Рябоконь.

Депутат сообщил, что сейчас законопроект рассматривается Советом законодателей и получает отзывы "от профильных ведомств, от Совета Федерации, от Государственной думы".

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции "Интерфакса"