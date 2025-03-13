Граффитист извинился за испорченный трамвай и возместил ущерб

Видео с извинениями Никиты Цыганока, изрисовавшего вагон трамвая "Витязь", было опубликовано пресс-службой Горэлектротранса в соцсетях 13 марта. Граффитист также заявил, что полностью возместил ущерб.

Цыганок в видео заявляет, что 25 декабря 2024 года, находясь на конечной станции "Придорожная Аллея", нанес граффити на трамвайный вагон. За свои действия он извинился перед Горэлектротрансом и жителями города. Как отмечается в публикации, "пострадал" левый бок трамвая "Витязь", осуществляющего перевозки по маршруту № 100.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ), максимальный срок наказания по которому - арест до 3 месяцев. Не дожидаясь передачи дела в суд, Цыганок написал заявление на имя директора СПб ГУП "Горэлектротранс", где признал вину и попросил дать ему возможность возместить ущерб. Общая сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей, граффитист его полностью компенсировал.

Ранее ЗАКС.РУ писал, что в середине февраля другой молодой человек, разрисовавший новый трамвай, решил не дожидаться окончания расследования и извинился перед "Горэлектротрансом". Перед этим он также возместил ущерб.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала Горэлектротранса