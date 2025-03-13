"Не волнуйтесь": В Ленобласти посоветовали не доверять слухам об отставке Дрозденко

Глава комитета общественных коммуникаций в администрации Ленинградской области Екатерина Путронен призвала не делать выводов из сообщений анонимных источников, о том, что действующий губернатор Александр Дрозденко якобы может не избраться на новый срок. Об этом чиновница рассказала агентству РИА "Новости" после появления в СМИ слухов о грядущих перестановках в руководстве региона.

"В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ, который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь", - приводит РИА "Новости" слова Путронен.

Она также добавила, что "в правительстве Ленинградской области рекомендуют не делать выводов из сообщений неавторизованных источников, "близких к АП", а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку".

О том, что в ряде российских регионов могут смениться губернаторы, писала газета "Ведомости". Среди тех, чьи перспективы под вопросом, издание, со ссылкой на свои источники, называло и Дрозденко. Впрочем, один из собеседников "Ведомостей" все же с уверенностью говорил о том, что глава 47-го региона сохранит свою должность.

Слухи о том, что Дрозденко может не принять участие в сентябрьских выборах, появились после сообщений о переносе встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным. Обычно во время подобных бесед главы субъектов, срок полномочий которых подходит к концу, согласовывают свои планы по участию в выборах. Так, например, на днях произошло с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

По данным издания 47News, Дрозденко все еще ожидает встречи, которая, по информации журналистов, планировалась завтра, 14 марта. По мнению источников 47News, перенос мероприятия может быть связан с графиком президента - сейчас на федеральном уровне у него много внешнеполитических вопросов. Путин, по информации СМИ, может встретиться с Дрозденко в конце марта-начале апреля.

Александр Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Очередные выборы губернатора региона запланированы на осень 2025 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру