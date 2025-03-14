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Новости 10:39

В Парголово горела вышка сотовой связи

фото ЗакС политика В Парголово горела вышка сотовой связи

Неизвестный поджег вышку сотовой связи в Парголово, сообщила "Фонтанка.ру" 14 марта. Это уже не первый подобный случай.

Как пишет "Фонтанка.ру", в полицию обратилась администрация Выборгского района Петербурга. Чиновники рассказали правоохранителям, что возгорание вышки на улице Первого Мая, 54 произошло в ночь на четверг, сразу после наступления полуночи.

На месте полиция обнаружила следы возгорания на самой конструкции и на шкафах с оборудованием. Отмечается, что вышка расположена в парковой зоне и не огорожена забором. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела,

Ранее на этой неделе горела другая вышка сотовой станции в Заневке Всеволожского района Ленобласти. По данным СМИ, полиция возбудила уголовное дело о теракте. 

В начале января ЗАКС.Ру писал о возгорании вышки сотовой связи и питающего шкафа троллейбусной контактной сети в Красногвардейском районе. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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