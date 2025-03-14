Администрация Шушар заплатит до 1,5 млн рублей за подарочные наручные часы

Местная администрация МО "Поселок Шушары" объявила о проведении двух аукционов на поставку наручных часов на общую сумму до 1,6 млн рублей, информация об этом опубликована на портале госзакупок. Часы предназначаются для вручения жителям муниципалитета при поздравлении с Днем Победы, а также для вручения призывникам.

Первая закупка предусматривает поставку 80 мужских и 405 женских наручных часов в латунном корпусе с ремешками из натуральной кожи коричневого цвета. Механизм изделий должен быть кварцевым Miyota 2035 Citizen либо же его аналогом. Согласно изображению в технической документации, на бело-серебристом круглом циферблате предусмотрено изображение силуэта статуи "Родина-мать" из Волгограда с надписью "80 Победа".

Помимо часов, в комплект для поставки входят футляры синего или красного цвета и бумажные подарочные пакеты. Максимальная сумма закупки составляет 1,4 млн рублей. Таким образом, стоимость каждого подарочного комплекта не превысит 2 970 рублей. Весь товар должен быть поставлен одновременно в срок до 30 апреля.

Также за максимальную сумму в размере 113,4 тысячи рублей администрация рассчитывает получить 38 мужских наручных часов для вручения жителям Шушар, подлежащим призыву на военную службу. Часы с кварцевым механизмом Miyota 2035 Citizen или его аналогом должны быть изготовлены из металлического сплава и снабжены черным кожаным ремешком. На циферблате предусмотрены изображение герба Шушар вместе с названием муниципалитета. В этом случае стоимость часов с футляром не превысит 2 985 рублей.

Отметим, что это не первый случай закупки наручных часов муниципалами Пушкинского района. В середине января МО "Город Пушкин" объявило конкурс на поставку 778 наручных часов для вручения ко Дню Победы. Заплатить за них были готовы до 2,3 млн рублей, по итогам конкурсных процедур стоимость закупки уменьшилась до 2 млн рублей. Контракт заключили с ООО "Часовая компания "Восток-Тайм", зарегистрированной в Татарстане.

Андрей Казарлыга, фото: аукционная документация