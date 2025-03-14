Нилов предложил ввести выплаты для домохозяек

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал инициативу, по которой россиянкам, занимающимся домашним хозяйством, предлагается предоставить ежемесячные выплаты, сообщил 14 марта ТАСС. Размер выплат будет соответствовать прожиточному минимуму. По словам депутата, новый законопроект дожидается заключения правительства.

Согласно проекту закона, он будет распространяться на тех, кто проживает в России на постоянной основе совместно с членами семьи и не имеет другого вида деятельности кроме ведения домашнего хозяйства. Согласно документу, домашнее хозяйство включает в себя работы по дому (уборка, стирка, приготовление пищи, шитье, вязание и др.), уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы, а также пожилыми родителями, нуждающимися в постоянном уходе.

Выплата будет положена только в случае, если размер дохода на одного члена семьи в среднем не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума, и будет выплачиваться в течение 6 месяцев. Чтобы продлить выплату, необходимо будет вновь направить заявление о ее назначении.

В случае, если желающий получить выплаты недавно стал гражданином РФ, ему или ей необходимо будет прожить на территории страны не менее 5 лет, чтобы иметь возможность рассчитывать на такую меру. Такое же ограничение может коснуться и самозанятых.

Как отметил Нилов в своем Telegram-канале, подобная инициатива уже выдвигалась на рассмотрение Госдумы несколько лет назад по поручению Владимира Жириновского.

"На тот момент нашу инициативу отклонили. Однако, судя по мощной обратной связи, тема остаётся по-прежнему актуальной. Мы учли все возражения и формальные претензии к прежней редакции и доработали текст", - пишет в публикации депутат.

О разработке законопроекта о ежемесячных выплатах домохозяйкам Нилов сообщал в августе 2022 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру