Бывшего главу МА МО "Купчино" приговорили к реальному сроку за мошенничество

Фрунзенский районный суд Петербурга 14 марта приговорил бывшего руководителя местной администрации МО "Купчино" Константина Борисова к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе прокуратуры. Борисова признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) при закупке билетов на концерты для жителей округа. Суд установил, что размер ущерба местному бюджету превысил 22 млн рублей. Борисову также запретили в течение двух лет занимать какие-либо должности в органах местного самоуправления и обязали выплатить штраф 787 тысяч рублей.

Борисов в 2022 году заключил контракт с коммерческой фирмой на поставку билетов, однако количество билетов в актах выполненных работ значительно превышало их фактическое количество. Поставкой билетов занималось ООО "Транзит Тур Лайн", которое возглавлял Константин Жолобов. Его также признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф 500 тысяч рублей.

Часть имущества осужденных арестована - суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с Борисова и Жолобова 19,2 млн рублей. Дело рассматривалось с апреля 2024 года. До приговора фигуранты находились под домашним арестом. Их взяли под стражу в зале суда. Как сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов города, в срок наказания зачли время, проведенное под домашним арестом. Борисову зачли в срок 6 месяцев, а Жолобову - 5 месяцев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру