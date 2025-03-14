Проект электрокаров e-Neva передан производителю грузовиков

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал разработку проекта отечественного электромобиля e-Neva компании "Романов", сообщило 14 марта РБК со ссылкой на заместителя гендиректора "Алмаз-Антей" Михаила Подвязникова. "Романов" арендовал бывший завод по производству грузовиков Scania и MAN в Шушарах.

"Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом E-NEVA, как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов"", — цитирует Подвязникова РБК.

Как отметил гендиректор концерна, "Романов" был специально создан для производства гражданских автомобилей. Сейчас компания выпускает отечественные грузовики БАЗ. По словам РБК, представители "Романов" не прокомментировали, займутся ли на предприятии продолжением разработки электромобиля.

Днем ранее, 13 марта, стало известно, что проект e-Neva был заморожен из-за отсутствия инвестиций и "приоритета продолжающейся СВО". Раньше его планировали выпускать на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. В 2023 году Подвязников заявлял, что массовое производство должно начаться до конца 2026 года.

Внедорожник-электрокар e-NEVA был разработан специалистам АО "Обуховский завод" на базе беспилотной модульной электрической платформы. В 2023 году разработку продемонстрировали Владимиру Путину во время его визита в Петербург.

Анастасия Луценко, фото: unsplash