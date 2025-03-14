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Новости 17:07

Петербургских депутатов от ЕР попросили поделиться мнением о "ковидных" запретах

фото ЗакС политика Петербургских депутатов от ЕР попросили поделиться мнением о "ковидных" запретах

Члены петербургского отделения ЛКСМ попросили депутатов Законодательного собрания от "Единой России" сообщить об их позиции касательно существующих "ковидных" ограничений, говорится в распространенном 14 марта сообщении ячейки. Также комсомольцы попросили парламентариев направить в Смольный просьбы об отмене существующего запрета на проведение публичных мероприятий.

"Комсомольцы требуют <...> направить запрос в администрацию города с просьбой отменить положения постановления правительства города от 13 марта 2020 года № 121 в части, запрещающей проведение публичных мероприятий", — проинформировал Telegram-канал "ЛКСМ РФ Ленинград".

Свои обращения молодые коммунисты оставляют в приемных депутатов от ЕР. Среди прочего, они посетили приемные Марины Макаровой, Игоря Высоцкого, Антона Рудакова, Александра Малькевича и Андрея Горшечникова. Всего обращения получили 11 единороссов.

Одновременно представители компартии собирают материалы для обращения в Верховный суд с требованием об отмене постановления № 121. О намерении обратиться в ВС говорил в беседе с ЗАКС.Ру секретарь петербургского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин в начале февраля. Беседа состоялась  после того, как Третий кассационный суд отказался удовлетворить требование коммунистов об отмене запрета на публичные акции в городе.

Андрей Казарлыга, фото: ЛКСМ РФ Ленинград / Telegram


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