В Мариинском дворце сыграли в "настолку" о депутатской работе

В здании Законодательного собрания Петербурга 14 марта прошла презентация настольной игры "Городская дума", призванной повысить правовую грамотность молодежи, сообщили в пресс-службе парламента.

Игра была разработана при поддержке грантов Росмолодежи аспирантами и студентами петербургских вузов, среди которых СПбГУ и Политехнический университет. В пресс-службе ЗакСа отметили, что содействие оказали и члены Молодежного парламента обоих созывов. На сайте игры в разделе "Команда" в частности упоминается член Молодежного парламента первого созыва Ярослав Фоминых.

В ходе игры участники, как пишет пресс-служба ЗакСа, смогут погрузиться в политические процессы и детально изучить механизмы принятия законов. Присутствует в "настолке" и политический юмор.

Предполагается, что участник должен собрать фракцию из семи депутатов и стать "главным политическим деятелем". В игре есть несколько типов персонажей, среди которых градозащитник, актриса, юрист, молодой парламентарий, любящий отец, философ. Описание типажа "юрист" на сайте, например, выглядит следующим образом: "Имеет прозвище "принтер" за производительность и качество. Внес 60 законопроектов за год. Каждое действие публикует в социальных сетях".

Тестовые игры уже прошли в ряде различных учебных заведений, причем не только в Петербурге. А в начале марта экземпляр "Городской думы" был вручен главе парламента Вологодской области Сергею Жестянникову, сообщается в группе игры "ВКонтакте".





Напомним, в январе 2024 года в Петербурге широко обсуждалась другая политическая настольная игра - "Кандидат", где присутствовала карточка "Вброс". В ТИК №38, принимавшей участие в создании игры, тогда объясняли, что эта карточка призвана "подчеркнуть моменты, которые должны пресекать члены комиссии". Одобрили образовательную игру и в Горизбиркоме.

Отметим, создательница игры "Кандидат" Варвара Бучерова в 2025 году стала заместителем председателя Молодежного парламента Петербурга.

фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга