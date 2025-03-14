Суд взыскал с метрополитена 200 тысяч рублей компенсации за сломанную голень

Василеостровский районный суд взыскал компенсацию морального вреда с ГУП "Петербургский метрополитен" за травмы, полученные гражданином при падении со стилобата станции подземки, сообщила 14 марта объединенная пресс-служба судов города. Размер компенсации по иску прокуратуры в пользу Ильи Бобина составил 200 тысяч рублей.

Как установил суд, 11 января 2024 года Бобин поскользнулся на стилобате станции "Гражданский проспект" и упал, сломав голень в нескольких местах. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

Ответчиками по иску выступили метрополитен и ООО ПромТехСервис". Проведенная проверка показала, что падение Бобина произошло из-за некачественной уборки, при этом замечаний к ней со стороны метрополитена не высказывалось.

Истец просил взыскать 300 тысяч рублей, суд требование удовлетворил частично.

На прошлой неделе стало известно о том, что петербурженка попросила Следственный комитет проверить местную администрацию МО "Сосновая поляна" из-за некачественной, по ее мнению, зимней уборки. В конце января она поскользнулась на улице Пионерстроя, медики зафиксировали у нее множественные переломы голени со смещением отломков.

Фото: ЗАКС.Ру