Ночью полиция искала нелегальных мигрантов в Кировском районе

Сотрудники полиции в ночь на 15 марта провели рейд в местах компактного проживания иностранных граждан в Кировском районе, в частности, в общежитиях и хостелах. В результате проверочных мероприятий силовики задержали 24 человека, у которых выявили нарушения миграционного законодательства. В отделе полиции на них составили административные протоколы по статье о нарушении правил въезда в страну либо режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства.

В МВД рассказали, что целью рейда было выявление случаев незаконной миграции, нелегального оборота оружия и наркотических средств. Всего документы проверили у нескольких сотен постояльцев - у большинства проблем с законом не обнаружены. В рейде принимали участие сотрудники нескольких подразделений Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, среди которых были представители миграционной и патрульно-постовой служб. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц. Нахождение в этом перечне подразумевает режим высылки - на лицо, внесенное в реестр, распространяется ряд ограничений, которые сохраняются до момента, пока оно не покинет страну или не решит бюрократические вопросы своего пребывания в России.

Напомним, по данным на начало марта 2025 года, в реестре контролируемых лиц находится свыше 685 тысяч иностранных граждан.

Константин Леньков / Кадр из видео МВД