Смольный потратит до 16 млн рублей на военно-патриотические сборы для молодежи

Комитет по молодежной политике Петербурга ищет подрядчика, который должен организовать проведение военно-патриотических сборов для молодежи города в возрасте от 14 до 29 лет. На эти цели из городского бюджета готовы потратить до 16,7 млн рублей, следует из закупки, опубликованной ведомством 13 марта. По задумке чиновников, в сборах примут участие не менее 720 человек.

В программе сборов участников хотят познакомить с сборкой-разборкой массогабаритных макетов АК-74 и обучить сердечно-легочной реанимации с помощью специального тренажера. На площадке сборов (в Петербурге или Ленобласти) будут проводить военно-прикладные занятия, физкультурно-спортивную работу, а также культурно-массовые и досуговые мероприятия. Также там будет тактический городок для стрелковых тренировок и площадка для организации строевой подготовки.

Комитет решил не ограничиваться макетами оружия. В закупке отдельно прописан, что для участников организуют выезд на полигон, где каждому предоставят по 30 боевых патронов для стрельбы из АК-74 или его аналогов.

Точные сроки проведения сборов не уточняются, однако они должны пройти не позднее 30 ноября 2025 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о другой закупке чиновников из Смольного. Комитет по вопросам законности намерен провести праздничное мероприятие ко Дню Росгвардии. Культурную программу оценили в 4,1 млн рублей. В описании объекта закупки перечислены артисты Василий Герелло, Михаил Боярский, Роман Юрченко и казачий ансамбль "Атаман".

Константин Леньков / Фото со страницы Богдана Заставного в VK